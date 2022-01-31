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Survivor All Star 2022'yi karıştıran Mert-Sude aşkı Nisa ve Ogeday'ı çıldırttı! Olay Barış itirafı

Survivor All Star 2022'de aşk bombaları bir bir patlıyor. Mert ve Sude aşk yaşamaya başladı, Mert'in dışarıdaki sevgilisinin arkadaşları Nisa ve Ogeday delirdi. Nisa Barış'ın çektirdiklerini anlatırken ağladı!

TV8'de ekrana gelen reyting rekortmeni yarışma Survivor All Star 2022 sezonuna 'aşk tartışmaları' damgasını vurdu. Survivor All Star 2022 kadrosunun açıklandığı günden bu yana, Bisan Bölükbaşı ve eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'nın aynı yarışmada nasıl yarışacakları tartışılırken, Survivor Nisa'nın Ogeday Girişken ile sevgili olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Adada yan yana gelmemeye özen gösteren Nisa ve Barış, son yarışmalarda gerilen sinirlerle beraber her an kavga etmeye hazır iki bomba gibi parkurda yarışırken, asıl aşk bombasını Mert ve Sude patlattı. Yarışma dışında bir sevgilisi olduğu öğrenilen Mert Öcal, Sude ile yakınlaşınca, Mert'in sevgilisiyle yakın arkadaş olan Nisa ve Ogeday çıldırdı! Öte yandan son bölümde Nisa'nın Barış Murat Yağcı ile sevgili olduğu dönemde hayatının en kötü zamanlarını geçirdiğini ağlayarak anlattığı anlar sosyal medyada viral oldu. İşte Survivor All Star 2022'deki Nisan-Ogeday, Mert-Sude ve Barış'tan oluşan aşk beşgeninin detayları...

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