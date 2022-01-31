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EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen atama törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen atama töreninde yüz yüze eğitim için konuşarak "Eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk."

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