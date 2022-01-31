BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,11
ALTIN 776,86
MAGAZİN

Yeşim Salkım elektrik ve doğalgaz zammı videosu fatura yüzünden karanlıkta battaniyeye sarıldı!

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım elektrik ve doğlagaz faturasına isyan eden ünlüler kervanına katıldı. Yeşim Salkım Instagram'da battaniyeye sarılıp karanlıkta oturduğu videosunu paylaşarak isyan etti.

Elektrik ve doğalgaz zamlarıyla beraber son dönemde hem vatandaş hem de ünlüler sosyal medyadan faturalarındaki kabarık meblağlara isyan ediyor. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım da son günlerin trendi haline gelen 'elektrik-doğalgaz faturası' akımına uydu.

Salkım elektrik ve doğalgaz zammını sosyal medyadan ironik bir video ile protesto etti.

Evinde battaniyeye sarılarak oturduğunu ve tek bir ışık kaynağıyla idare ettiğini ifade eden Yeşim Salkım, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki yüksek rakamların kendisini şaşırttığını belirterek 'Burası Türkiye değil mi, başka ülkede mi yaşıyorum. Biri beni dürterek uyandırsın' ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Camdaki Kız 29. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 29. bölüm fragmanı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Sadakatsiz 47. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 47. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Amca deyip Erdoğan'ın elinden bir anda mikrofonu aldı: O adam hain
Cumhurbaşkanı Amca deyip Erdoğan'ın elinden bir anda mikrofonu aldı: O adam hain
Maliye Bakanlığı yeni kamu spotuyla çağrı yaptı
Maliye Bakanlığı yeni kamu spotuyla çağrı yaptı
Esra Erol ATV canlı yayında çıldırdı! 18 aşındaki kızı hem ifşa etti hem de dakikalarca fırça attı
Esra Erol ATV canlı yayında çıldırdı! 18 aşındaki kızı hem ifşa etti hem de dakikalarca fırça attı
Kardeşlerim 38. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 38. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 50. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 50. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 7. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 7. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 2. bölüm fragmanı