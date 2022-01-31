Yeşim Salkım elektrik ve doğalgaz zammı videosu fatura yüzünden karanlıkta battaniyeye sarıldı!

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım elektrik ve doğlagaz faturasına isyan eden ünlüler kervanına katıldı. Yeşim Salkım Instagram'da battaniyeye sarılıp karanlıkta oturduğu videosunu paylaşarak isyan etti.

Elektrik ve doğalgaz zamlarıyla beraber son dönemde hem vatandaş hem de ünlüler sosyal medyadan faturalarındaki kabarık meblağlara isyan ediyor. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım da son günlerin trendi haline gelen 'elektrik-doğalgaz faturası' akımına uydu.

Salkım elektrik ve doğalgaz zammını sosyal medyadan ironik bir video ile protesto etti.

Evinde battaniyeye sarılarak oturduğunu ve tek bir ışık kaynağıyla idare ettiğini ifade eden Yeşim Salkım, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki yüksek rakamların kendisini şaşırttığını belirterek 'Burası Türkiye değil mi, başka ülkede mi yaşıyorum. Biri beni dürterek uyandırsın' ifadelerini kullandı.