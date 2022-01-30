BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
MEDYA

Kardeşlerim 38. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 5 Şubat 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken Kadir, ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gönül Dağı 50. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 50. bölüm fragmanı
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Kaderimin Oyunu 7. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 7. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 613. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 613. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 24. bölüm fragmanı (Final)
Kıbrıs Zafere Doğru 24. bölüm fragmanı (Final)
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 18. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 18. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 56. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 56. bölüm fragmanı
Ece Erken kaybettiği eşinin ardından ilk kez konuştu
Ece Erken kaybettiği eşinin ardından ilk kez konuştu
Erdoğan'dan İmamoğlu'na balıkçı restoranı tepkisi
Erdoğan'dan İmamoğlu'na balıkçı restoranı tepkisi
Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amca
Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amca