BIST 1.983
DOLAR 13,52
EURO 15,09
ALTIN 777,58
YEREL

Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amca

İhlas Haber Ajansı

Bursa’da belediye otobüsünde el işi yapan yaşlı amca bir kez daha kameralara yansıdı. Bu anlar şahitlik edenler ise gözlerine inanamazken görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Belediye otobüsünde yolcu olarak binen yaşlı adam önce boş koltuğa oturdu. Daha sonra çantasında çıkardığı el işini yapmaya başladı. Bu anlara şahitlik eden diğer yolcular ise gözlerine inanamazken, bu anlar cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.

Kimliği belirlenemeyen aynı yaşlı amca yaklaşık bir ay önce de belediye otobüsünde görüntülenmiş, sosyal medyada yüzlerce yorum yapılmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aidatlar kiralarla yarışır hale geldi uzmanlardan öneri
Aidatlar kiralarla yarışır hale geldi uzmanlardan öneri
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
36 yaşındaki gurbetçi Brüksel’de kaybolduktan 5 gün sonra ölü bulundu
36 yaşındaki gurbetçi Brüksel’de kaybolduktan 5 gün sonra ölü bulundu
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu 'ilk kez burada söylüyorum' dedi tuz ihalesi iddiası olay oldu
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu 'ilk kez burada söylüyorum' dedi tuz ihalesi iddiası olay oldu
Olay yeri Erzurum! Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Olay yeri Erzurum! Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayıp öldürdü
Yoğun kar yağışı etkili oluyor! THY'den sefer iptali açıklaması
Yoğun kar yağışı etkili oluyor! THY'den sefer iptali açıklaması
Elektrik faturalarına tepkiler sürüyor elektrik faturalarına ilişkin dikkat çeken öneri
Elektrik faturalarına tepkiler sürüyor elektrik faturalarına ilişkin dikkat çeken öneri
AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki
AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" sözlerine tepki
AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: Koltuklarından 15 Temmuz’u izleyenler kar felaketini balıkçıda seyreder
AK Parti Ankara Milletvekili Arslan: Koltuklarından 15 Temmuz’u izleyenler kar felaketini balıkçıda seyreder
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'ihale' yanıtı: Ulaştırma Bakanım ağzının payını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'ihale' yanıtı: Ulaştırma Bakanım ağzının payını verdi