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ATV Müge Anlı'yı delirten Sultan Aktaş hikayesi: 3 ayrı erkek 'aşığım' deyip dolandırmış!

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 'bu kadarı da olmaz'ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında hem sunucu Müge Anlı'yı hem de ekranları başındaki izleyicileri çileden çıkaran bir 'dolandırılma' vakası gündeme getirildi.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında hem sunucu Müge Anlı'yı hem de ekranları başındaki izleyicileri çileden çıkaran bir 'dolandırılma' vakası gündeme getirildi. Programa katılarak Müge Anlı'dan yardım isteyen 48 yaşındaki Sultan Aktaş, 3 ayrı şehirden 3 ayrı erkeğe gönül ilişkisi kurma vaadiyle para kaptırdığını söyleyince, ünlü sunucu adeta kilitlenerek ne söyleyeceğini bilemediğini ifade etti. İşte sosyal medyada da gündem olan Sultan Aktaş'ın üzücü ve bir o kadar da ilginç hikayesi...

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