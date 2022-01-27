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Zonguldak'ta canlı yayında mezat usulü satarken suç üstü yakalandı! İzleyenler şaştı kaldı

ZONGULDAK’ta sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı parfümleri mezat usulü satış yapan 38 yaşındaki H.Ö., yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda H.Ö. (38) isimli şahsın sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak mezat usulü ile gümrük kaçağı parfümler sattığı tespit etti. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada değişik markalarda 96 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen parfüm ele geçirilirken şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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