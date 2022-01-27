Üsküdar'da kayan aracın binaya çarpması kamerada

ÜSKÜDAR'da buzlanan sokakta ilerleyen hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre kayarak önce doğalgaz kutusuna daha sonra bina duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da olmazken kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde İcadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda ilerlemeye çalışan hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ara sokakta yaklaşık 20 metre kayan araç, önce doğalgaz kutusuna daha sonra bina duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri binanın gazını keserek binada önlem aldı. Güvenlik kamera görüntülerinde sokağa çıkmak isteyen bir vatandaşında kayan aracı görerek panik yaptığı görüldü.