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Fatih Portakal üniversite arkadaşı Ekrem İmamoğlu'na balık keyfinden vurdu

Fatih Portakal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balık keyfine vurdu. "Anormal günde yemeğe gitmiş" diyen Portakal, olayı öngörüsüzlük olarak değerlendirdi.

İSTANBUL tarihinin en yoğun kar yağışlarından birini geride bıraktı. Şehirde hayatı durma noktasına getiren yağışın ortaya çıkardığı aksaklıklar yer yer devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun felaket sırasında bir balıkçıda yemek yediğinin ortaya çıkmasının yankıları da sürüyor.

İmamoğlu'nun balıkçıda çekilmiş görüntülerinin ortaya çıkmasıyla yükselen tepkiler büyüdükçe büyüdü. Bu tepkiler iktidar kanadıyla sınırlı kalmayarak muhalif kesimlerden de eleştiriler yükseldi.

Fatih Portakal eleştirdi
O isimlerden biri de Fatih Portakal oldu. İmamoğlu'nu eleştiren Portakal, İmamoğlu'nun öngörüsüz hareket ettiğini söyledi. YouTube kanalında konuyu irdeleyen Portakal, olayın kamuoyuna ilk yansıdığı zaman inanmadığını söyledi.

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