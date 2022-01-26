Kimse bunu beklemiyordu! A Para canlı yayınında sesi duyanlar şaştı kaldı

A Para ekranlarında yayınlanan Paranın Rotası programında stüdyoya kedi girdi.

Hafta içi her sabah 09.00-10:15 arasında A Para ekranlarında yayınlanan Paranın Rotası programında stüdyoya kedi girdi. Programın başlamasıyla birlikte önce ekranlara bir kedi sesi yansıdı. O sırada ekranda olan Serdar Kuter, Özlem Doğaner ve Erdoğan Turan önce bir şaşkınlık yaşadı. Bir müddet sonra kedi önce stüdyo içinde dolaşmaya sonra da stüdyo içinde buluğu bir kağıtla oynamaya başladı. Yayın sırasındaki hareketlilik eğlenceli dakikalara neden olurken yayın esnasında yorum yapanların dikkatlerinin de dağılmasına da sebep oldu.