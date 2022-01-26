Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den konserde Sezen Aksu'nun 'cahil Adem ile Havva'sıyla mesaj

Duman grubunun solisti KAan Tangöze'nin TikTok'ta yayınlanan bir konser videosu viral oldu. Tangöze Sezen Aksu'nun 'cahil Adem ile Havva' şarkısıyla doğan tartışmalara yönelik yeni bir çıkışta bulundu.

Ünlü rock grubu Duman'ın solisti Kaan Tangöze, konserinde Sezen Aksu'nun 'Şahane bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında geçen ve tartışmaların odağında olan 'cahil Adem ile Havva' sözlerine atıfta bulunarak, sahnede çok konuşulacak sözler sarf etti.

TikTok'da konseri izleyen bir hayranının paylaştığı düşünülen videoda ortaya çıkan görüntüler yayılır yayılmaz sosyal medyada viral oldu.

"Yasak elmayı yemediler mi ya? Bir cahillik etmişler yani"

Kaan Tangöze'nin şarkı arasında ' "Hz. Adem ile Hz. Havva'ya 'cahil' demiş. Biliyor musunuz, duydunuz mu? E bir cahillik etmişler arkadaşlar ya. Yasak elmayı yemediler mi ya? Bir cahillik etmişler yani. O kadar da olsun ya” sözleri dikkat çekti.



Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından öne çıkan yorumlar ise şöyle:

-Şarkı sözü diye diye milletin ahlakını bozdular şimdi sıra dine geldi. Selam olsun Barış Manço'ya...

-Az Daha Sabır Bekleyin Sadece Kıyamet Kaldı Herşeyi Herkes Yüzünden Gördük Çok Şükür Şu 2 3 Sene İçinde Rabbim Herkese Akıl Ve Hidayet Versin Yoksa Kıyamet Kopmasına Milim Kaldı...

-Kime hizmet ettiginiz ortada

-Bütün dertler bitti ülkede kimse elektrik doğalgaz faturaları bitmeyen zamları protesto etmek için sokağa çıkmaz şarkı sözü için çıkar

-Allah size gereken ceza yi en kisa suede vericek o zaman da Boyle konusabilicekmisinz

-Sizin de Ateşiniz bol olsun

-Bu magazin değil hakaret dinimize

-Ya böyle şeyleri normalleştirmeyin