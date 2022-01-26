BIST 1.945
DOLAR 13,45
EURO 15,23
ALTIN 800,76
MEDYA

Aziz 11. bölüm fragmanı

Aziz dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Aziz'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Aziz 28 Ocak 2022 Cuma akşamı Show TV'de...

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar, refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'nin oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir Doğduğu toprakları, biricik aşkını, sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz, sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır. 

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Arka Sokaklar 612. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 612. bölüm fragmanı
Mahkum 7. bölüm fragmanı
Mahkum 7. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm fragmanı
Annemizi Saklarken 8. bölüm fragmanı (Final)
Annemizi Saklarken 8. bölüm fragmanı (Final)
Kanunsuz Topraklar 14. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 14. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı
Mehmetçik -39 derecede vatan nöbetinde
Mehmetçik -39 derecede vatan nöbetinde