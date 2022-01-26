BIST 1.945
DOLAR 13,47
EURO 15,23
ALTIN 800,90
MEDYA

Kuruluş Osman 79. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 26 Ocak 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmetçik -39 derecede vatan nöbetinde
Mehmetçik -39 derecede vatan nöbetinde
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
İmamoğlu'nun balıkçı sefasında şok görüntü
İmamoğlu'nun balıkçı sefasında şok görüntü
Kar kabusu! İstanbul Havalimanı'nda turistler isyan edip slogan attı: Çevik kuvvet polisi çağrıldı
Kar kabusu! İstanbul Havalimanı'nda turistler isyan edip slogan attı: Çevik kuvvet polisi çağrıldı
Fatih Dönmez: Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz deyince Kübra Par asgari ücreti hatırlattı
Fatih Dönmez: Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz deyince Kübra Par asgari ücreti hatırlattı
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da İstanbul kar trafiği için Ekrem İmamoğlu eleştirisi! Bircan Bali bombaladı
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da İstanbul kar trafiği için Ekrem İmamoğlu eleştirisi! Bircan Bali bombaladı
Polisten örnek hareket: Donmak üzere olan kuşu araç içerisinde ısıtarak, beslediler
Polisten örnek hareket: Donmak üzere olan kuşu araç içerisinde ısıtarak, beslediler
TGRT canlı yayında Şafak Sezer'e yardım çağrısı 21 saat yolda kaldı hastaneye sığındı
TGRT canlı yayında Şafak Sezer'e yardım çağrısı 21 saat yolda kaldı hastaneye sığındı
Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na balıkçı restoranı tepkisi insan biraz utanır
Bakan Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na balıkçı restoranı tepkisi insan biraz utanır
'İnsanlar ağlıyor' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ekrem İmamoğlu'na kar isyanı! İstanbul çökmüş durumda
'İnsanlar ağlıyor' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ekrem İmamoğlu'na kar isyanı! İstanbul çökmüş durumda