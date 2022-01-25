TV8 Kırmızı Oda fragmanında 'Delikanlı Sadi' bombası Erkan Petekkaya geri dönüyor

TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında, çok sevilen 'Delikanlı Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya'nın diziye geri döndüğü ortaya çıktı. Sosyal medyada Acun Ilıcalı'nın bunu nasıl kabul ettiği sorusu gündem oldu!

TV8'in izlenme rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda'nın çok sevilen karakterlerinden 'Delikanlı Sadi' efsanesi geri dönüyor. Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında Erkan Petekkaya'nın Delikanlı Sadi rolüyle diziye geri döndüğü görüldü.



Sosyal medyada şaşkınlıkla karşılanan fragmanın ardından, Acun Ilıcalı ile Kerimcan Durmaz'ın ödül alması üzerinden polemiğe giren Erkan Petekkaya'nın diziye nasıl geri dönebildiği tartışma konusu oldu.

Tv kulislerinde Acun Ilıcalı'nın Erken Petekkaya'yı diziye nasıl geri kabul ettiği şaşkınlık yaratırken, bazı tv dizilerine ilişkin yorum yapan sayfalarda dizinin düşen reytingleri nedeniyle Acun Ilıcalı'nın bu karara razı geldiği öne sürüldü.