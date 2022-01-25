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Hasan Can Kaya 'nikah şahidiyle evlenen adam' videosuna tepki yağıyor: İğrenç, komik değil!

EXXEN Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programınd 'nikah şahidi ile evlenen' adamın videosus sosyal medyada viral oldu. 'İğrenç, bunun ensine gülüyorsunuz' yorumları yağdı.

EXXEN isimli dijital yayın platformunda Hasan Can Kaya'nın sunumuyla yayınlanan Konuşanlar isimli güldürü programından bir skeç videosu sosyal medyada viral oldu. Programa katılan konuklardan bir adamın, yanındaki eşi için 'daha önceki evliliğinde nikah şahidi olduğunu, eski eşiyle evli olduğu dönemde çiçekler gönderdiğini ve daha sonra da evlendiklerini' gülerek itiraf etmesi sosyal medyada adeta infial yarattı.

Geçtiğimiz haftalarda 'küfürlü' konuşma nedeniyle gündem olarak RTÜK tarafından ceza kesilen Konuşanlar programında geçen bir diyalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Hasan Can Kaya da dayanamadı:Mükemmel hikaye! Hayattan tiksindirdiniz beni yemin ederim

Hasan Can Kaya'nın konuşma hakkı verdiği bir çiftin anlattıkları hem sunucuyu hem izleyenleri şoke etti. Programa beraber geldiği genç kadının eşi olduğunu söyleyen bir adam, şuanki eşinin, önceki evliliğinde nikah şahidi olduğunu, evli olduğu dönemde doğum günlerinde çiçek gönderdiğini gülerek anlatması sunucu Hasan Can Kaya'nın da tepkisini çekti ve Kaya 'Eski nikah şahidinle evlendin yani... Mükemmel hikaye! Hayattan tiksindirdiniz beni yemin ederim' diye tepki verdi. 

Kaya'nın tepkisine demesine aldırmayan adamın eşi de, kendisine doğum günlerinde çiçek gönderdiğinde 'Sağol kardeşim' dediğini anlattı. Ardından sözü alan genç adam ise 'Kardeşim deme lazım olur' diye karşılık verdiğini anlattığı anlarda gülmeye devam etti. Bu görüntüler sosyal medyada çok büyük tepki aldı.

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