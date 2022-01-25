Bağcılar İSTOÇ'ta araçlar yollarda kaldı perişanlık böyle görüntülendi

İstanbul Bağcılar'da ticari site İSTOÇ'ta hayat durma noktasına geldi. Araçlar saatlerce yollarda kaldı sürücüler ve yayalar perişan oldu. O anlar yüksekten böyle görüntülendi.

İstanbul'da 24 Ocak günü tarihe geçti. Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısına rağmen alınan tedbirler yetersiz kaldı.

Hayat durma noktasına geldi, binlerce insan mahsur kaldı. Araçlar 15 saati aşkın süre yollarda kaldı.

En çarpıcı görüntülerde biri de Bağcılar İSTOÇ'ta yaşandı. Yolda kalan araçlar ve insanların çaresizliği, yüksek bir binadan böyle görüntülendi.