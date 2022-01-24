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İBB'nin tuzlama aracı kontrolden çıktı! Araçları biçti!

İBB'ye ait karla mücadele aracı Esenyurt'ta araçlara çarptı. Vatandaşların tepkisi görüntülere yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta tuzlama çalışması yapan İBB'ye ait karla mücadele aracı, yolda kalan araçlara çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Atatürk Mahallesinde tuzlama çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait karla mücadele aracı, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karla mücadele aracı, yolda kalan otomobillere çarparak durabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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