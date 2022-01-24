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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Hamide Tanır'ın konuşması viral oldu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Hamide Tanır kendine özgü tarzıyla dikkat çekti. Tanır, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 21 Ocak'taki yayınına konuk olan yarışmacı Hamide Tanır kendine özgü tarzıyla yarışmaya damga vurdu. 6 yaşında Almanya'ya yerleştiğini belirten Tanır hikayesini anlatırken sempatik ve ilgi çekici tavırlarıyla hem izleyenleri hem Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.



İki çocuğu olduğunu belirten Tanır, eski eşi tarafından terk edildiğini ancak kendinin ve çocuklarının bu terk edilişten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Programa başvurduktan 3 gün sonra yarışmaya kabul edilen yarışmacı hayat enerjisi ve pozitifliğiyle de dikkat çekti.



21 Ocak'taki programa konuk olan Hamide Tanır sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bazı kullanıcılar Tanır'ı, "Tarihteki ilk aşko kuşko kız" diye tanımlarken bazı kullanıcılar, "Bir yarışmacıya bu kadar güleceğim aklıma gelmezdi" yorumunda bulundu.



Yarışmada dikkat çeken Hamide Tanır 100 bin liralık soruyu açtırmayı başardı. Tanır, "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık arttırmayla satılarak çiftliklerde çalıştırılmıştır?" sorusu karşısında kararsız kalarak yarışmadan çekildi ve 50 bin liranın sahibi oldu. Tanır'ın cevap vermediği sorunun cevabı İsviçre çıktı.

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