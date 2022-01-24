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Fatma Girik'in ölümünün ardından Cüneyt Arkın canlı yayında bağıra bağıra ağladı

Yeşilçam'ın yeşil gözlü güzeli, usta oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti. Fatma Girik'in ölümünün ardından Cüneyt Arkın CNN Türk canlı yayınında hüngür hüngür ağladı.

Fatma Girik'in ölümüne ilişkin son dakika haberlerinin ardından Yeşilçam'da beraber rol aldığı dostları başta olmak üzere, tüm Türkiye yasa boğuldu. Fatma Girik'in ölüm nedenine ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yapılan son dakika açıklamada koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun zatürreye bağlı çoklu oran yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Fatma Girik'in yakın arkadaşı Hülya Koçyiğit Fatma Girik'in vefatının ardından üzüntüsünü CNN Türk canlı yayınında anlattı. Cüneyt Arkın ise canlı yayında hüngür hüngür ağladı. 

Fatma Girik'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Yeşilçam'ın acı günü...

Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncası olarak bilinen Fatma Girik- Türkan Şoray- Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit dörtlüsünün bir üyesinin eksildiğini üzüntüyle anlatan Hülya Koçyiğit, canlı yayında duygularını anlatırken zor anlar yaşadı. Cüneyt Arkın ise bağıra bağıra gözyaşı dökerek 'Parçam gitti' diyerek yasını milyonlarla paylaştı.

Cüneyt Arkın hüngür hüngür ağladı: Yüreğim yanıyor, can yoldaşımdı

NTV'nin canlı yayına bağlanarak hüngür hüngür ağlayan Cüneyt Arkın, "İnanamıyorum, içimden bağıra bağıra ağlamak geliyor. Ne kadar iyiydi, benim de bir parçamı götürdü. Yüreğim yanıyor. O benim can yoldaşımdı. Allah'ım bana sabır ver. Gözümün önünde o mavi bakışları... O kadar alçak gönüllüydü ki öylesine zarif, ince ve dünyalar güzeli bir hanımefendiydi. Canım, canım..." dedi.

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