Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı! Fatma Girik'in ölümü Halil Ergün'ü kahretti: Son zamanlarında...

Fatma Girik'in ani ölümünün ardından tv100'deki canlı yayına bağlanan usta oyuncu Halil Ergün, gözyaşlarına boğuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, 10 gündür İstanbul'da bir özel hastanede tedavi görüyordu. Hastaneden yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun tekrarlayan zatürre hastalığıyla mücadele ettiği, başka rahatsızlıkları nedeniyle de bir süredir geceleri oksijen desteği alarak hayatına devam ettiği belirtildi. Usta oyuncu, tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakımdayken 79 yaşında hayata veda etti.



Usta oyuncunun yakın arkadaşı Halil Ergün, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Ergün, "Çok kötüyüm. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir insanımızı kaybettik. Ben dostumu kaybettim. Yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı. Elim kolum tutmuyor. Her gün arayıp bilgi alıyordum sağlık durumuyla ilgili. Çok önemli anılarımız var fakat konuşamıyorum. " diyerek gözyaşı döktü.