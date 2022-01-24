BIST 1.938
DOLAR 13,43
EURO 15,18
ALTIN 793,62
MAGAZİN

Canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı! Fatma Girik'in ölümü Halil Ergün'ü kahretti: Son zamanlarında...

Fatma Girik'in ani ölümünün ardından tv100'deki canlı yayına bağlanan usta oyuncu Halil Ergün, gözyaşlarına boğuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, 10 gündür İstanbul'da bir özel hastanede tedavi görüyordu. Hastaneden yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun tekrarlayan zatürre hastalığıyla mücadele ettiği, başka rahatsızlıkları nedeniyle de bir süredir geceleri oksijen desteği alarak hayatına devam ettiği belirtildi. Usta oyuncu, tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakımdayken 79 yaşında hayata veda etti.

Usta oyuncunun yakın arkadaşı Halil Ergün, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.  Ergün, "Çok kötüyüm. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük  bir insanımızı kaybettik. Ben dostumu kaybettim. Yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı. Elim kolum tutmuyor. Her gün arayıp bilgi alıyordum sağlık durumuyla ilgili. Çok önemli anılarımız var fakat konuşamıyorum. " diyerek gözyaşı döktü. 

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Fatma Girik'in oğlu rolünü alan Zafer Algöz'den bomba anı! 'Saçmalamayın lan!' deyip... 79 yaşında ölen Fatma Girik'in kardeşi bombayı patlattı 'Hastanede korona oldu' Fatma Girik'in ölümü yıktı canlı yayında Cüneyt Arkın ağladı, Hülya Koçyiğit konuşamadı! Fatma Girik neden öldü? Fatma Girik'in eşi ve çocukları var mı işte büyük aşkı Vasiyeti ortaya çıktı! Fatma Girik bakın kimi veliahtı ilan etmişti: Memduh Ün'ün vasiyetine uymadı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İran doğal gazı gerçekte neden kesti? Cüneyt Özdemir'den konuşulacak iddia
İran doğal gazı gerçekte neden kesti? Cüneyt Özdemir'den konuşulacak iddia
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İş yeri önündeki kardan adamı alıp kaçtılar bakın ne için yapmışlar?
İş yeri önündeki kardan adamı alıp kaçtılar bakın ne için yapmışlar?
79 yaşında ölen Fatma Girik'in kardeşi bombayı patlattı 'Hastanede korona oldu'
79 yaşında ölen Fatma Girik'in kardeşi bombayı patlattı 'Hastanede korona oldu'
Yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti
Yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti
Bakan Murat Kurum’dan videolu 'Elazığ depremi' mesajı
Bakan Murat Kurum’dan videolu 'Elazığ depremi' mesajı
Sosyal medyadaki çocuğa dayak görüntülerine Aile Bakanlığı'ndan açıklama
Sosyal medyadaki çocuğa dayak görüntülerine Aile Bakanlığı'ndan açıklama
Galatasaray Trabzonspor'a 2-1 yenilince GS TV'de olanlara bakın
Galatasaray Trabzonspor'a 2-1 yenilince GS TV'de olanlara bakın
'Laiklik elden gidiyor' diyen adamdan olay fatura zamları yorumu! Sözlerini duyanlar şaştı kaldı: Twitter yıkıldı
'Laiklik elden gidiyor' diyen adamdan olay fatura zamları yorumu! Sözlerini duyanlar şaştı kaldı: Twitter yıkıldı
İçinde zıpladılar, dışarıdan ittiler! İETT otobüsü yolda kaldı: Yolcular yürümek zorunda kaldı
İçinde zıpladılar, dışarıdan ittiler! İETT otobüsü yolda kaldı: Yolcular yürümek zorunda kaldı