Cüneyt Arkın ağladı, Hülya Koçyiğit konuşamadı! Fatma Girik ölümüyle yıktı

Cüneyt Arkın hüngür hüngür ağladı: Yüreğim yanıyor, can yoldaşımdı

NTV'nin canlı yayına bağlanarak hüngür hüngür ağlayan Cüneyt Arkın, "İnanamıyorum, içimden bağıra bağıra ağlamak geliyor. Ne kadar iyiydi, benim de bir parçamı götürdü. Yüreğim yanıyor. O benim can yoldaşımdı. Allah'ım bana sabır ver. Gözümün önünde o mavi bakışları... O kadar alçak gönüllüydü ki öylesine zarif, ince ve dünyalar güzeli bir hanımefendiydi. Canım, canım..." dedi.

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