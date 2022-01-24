79 yaşında ölen Fatma Girik'in kardeşi bombayı patlattı 'Hastanede korona oldu'

Fatma Girik'in ölümünün ardından kardeşi Günay Girik ablasının vefat ettiği hastanenin önünde "Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu” diye açıklama yaptı.

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen Fatma Girik'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, "Hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum ama koronayı kesin burada oldu” dedi.



Girik ailesinin yakını Ahmet Hamdi Gürbüz ve Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, hastane önünde açıklamalarda bulundu.



Fatma Girik hangi hastanede vefat etti? Koronavirüs hastaneden mi bulaştı?



İstanbul/Etiler'de bulunan Liv Hospital adlı özel hastanede tedavi gören Fatma Girik'in hastaneye yatırıldığında korona olmadığını, aşılarını tam doz yaptırdığını ifade eden kardeşi Günay Girik, 'hastane yönetimini suçlamıyorum' dese de 'peşini bırakmayacağını söylediği ablasının ölümünün ardında' 3 ihtimal var diyerek bu 3 ihtimalden ilkinin 'hastanede koronavirüs bulaşması' olduğunu ifade etti.







Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz “Bizim kimseyi suçlama niyetimiz yok ama hastaneye gelen bir insanın sanki koronayla buraya gelip, burada vefat ettiği algısı çok doğru bir algı değil. Kendisi buraya geldiğinde fiziki bir takım sorunlar vardı. Zaten rutin gidip geliyordu. Aile ya da sevenleri hastaneyi suçlayacak değil ama buraya geldikten sonra hastanede bir insanın korona olması çok kabul edilir bir şey değil. Burada bir şikayet yok Günay Bey’in de bizim de zaten hastane bildiğimiz bir hastane” diye konuştu.







"Koronayı kesin burada oldu"

Kardeşi Günay Girik ise “Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey’de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum’a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmali mi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir ben bunu araştıracağım peşindeyim” şeklinde konuştu.