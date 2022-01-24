Ahu Turanlı kimdir Fatma Girik'in manevi kızı nerede kaç yaşında?

Yeşilçam'ın duayen ismi, dört yapraklı goncanın değerli isimlerinden biri olan Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünü ardından Fatma Girik'in hayatı merak edildi. 57 yıldır evli olan Memduh Ün ile birlikte olan Fatma Girik hiç evlenmedi ve çocuğu yoktur. Fakat yetiştirme yurdunda koruyucu annesi olduğu Ahu Turanlı adında manevi bir kızı var. Peki kimdir Ahu Turanlı yaşı kaç?

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Usta oyuncu, Yeşilçam'ın duayen ismi Fatma Girik hayatını kaybetti, ölümü ile başta sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu. 79 yaşında ölen Fatma Girik'in özel hayatı da merak konusu oldu. İstanbul doğumlu olan Fatma Girik 79 yaşında. Hiç evlilik yapmayan Fatma Girik, 57 yıl Mehduh Ün ile birlikte yaşadı. O dönem evli olan Mehduh Ün eşi intihar eder diye boşanmadı ve ilişkileri 57 yıl sürdü. Fatma Girik'in hiç çocuğu yoktur. Fakat yetiştirme yurdunda koruyucu annesi olduğu Ahu Turanlı adında bir kızı vardı. Vasiyeti üzerine tüm mal varlığını Ahu Turanlı'ya kaldı iddiaları hakkında henüz bir açıklama yok.

Fatma Girik 79 yaşında vefat etti. Sevenleri ve dostları usta oyuncu ardından taziye mesajlarını yayınlarken Fatma Girik kızı Ahu Turanlı gündeme geldi. Girik’in manevi kızı olan Ahu Turanlı hakkında araştırmalar yoğunlaşırken ''Ahu Turanlı kimdir, ne iş yapıyor?'' gibi sorular merak konusu oldu.

Ahu Turanlı kimdir: Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik vefat haberi sevenlerini üzdü. Vefat haberini ardından gündeme Fatma Girik vasiyetnamesi ve mal varlığı geldi. Usta oyuncu servetini manevi kızı ve yeğeni Ahu Turanlı'ya bırakacağı iddia edildi. Peki Ahu Turanlı kimdir?

Ahu Turanlı, Fatma Girik’in kardeşi Müesser Turan’ın kızı olduğu öğrenildi. Özel bir şirkette çalışan Ahu Turanlı, yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak Fatma Girik tarafından sahiplenildi. Ahu Turanlı bebekliğinden bugüne teyzesi için çok kıymetli olduğu biliniyor. Fatmara Girik'in Münevver Girik Müesser Girik ve Günay Girik adında 3 kardeşi bulunuyor.

Fatma Girik kimdir:

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

Memdun Ün Fatma Girik evli mi: 57 yıldır sinema sanatçısı 'le birlikte olan Memduh Ün ile Fatma Girik hiç evlenmedi. Memduh Ün, 1969 yılında ayrı yaşamaya başladığı eşinden hiçbir zaman boşanmadı.

2015 yılında vefat eden Memduh Ün ile Fatma Girik hiç evlenmedi çünkü Memduh Ün başkası ile evliydi, karısı intihar eder diye hiç boşanmadı.

Memduh Ün geçmişte verdiği bir röportajında gerçek eşi ve Fatma Girik'e olan aşkıyla ilgili şunları söylemişti:

Bütün dostlarım, “Neden boşanmıyorsun?” diye soruyorlar, eşim ayrılmanın lafını bile ettirmedi kimseye. "Evliydim, 1949’da evlenmiştim. 1969’da artık eşimle tüm diyalog bitmişti; evden ayrıldım, ve bir daha eve dönmedim. Bütün dostlarım, “Neden boşanmıyorsun?” diye soruyorlar, eşim ayrılmanın lafını bile ettirmedi kimseye.

69’dan sonra birbirimizi hiç görmedik. Ama bütün bakımıyla, ihtiyaçlarıyla maddi olarak ilgilendim, iyi yaşamasını sağladım. 60’lardan bugüne en büyük destekçim olan Fatma Girik’le zamanla daha da çok bağlanan, birbirine güvenen bir ikili olduk.

Beraberlikler tavizsiz olmuyor, ben biraz geçimsiz bir insanım. Fatma ise çok verici. Beni tolore ediyor. İşin sırlarından biri de ikimizin aynı mesleğe aşık olması..."

Memdun Ün gerçek karısı kimdir: Memduh Ün'ün boşanmadığı gerçek eşinin adı Cahide Şen. Sağlığında Milliyet Sanat dergisinden Agah Öztunç'a konuşan Memduh Ün eski eşiyle ilgili bir de sırrını paylaşmıştı:

"'Ayrılırsan ‘İntihar ederim’ diyor. Edebilir, o yüzden boşanmadım.”

Fatma Girik ve Memduh Ün aşkı: Memduh Ün, Fatma Girik'le tanışma hikayesini ise şöyle anlatmıştı:

"Bir filmimin sahnesi bir barda çekilecekti. Sabah figüran istedim, akşam geldiler. Aralarında bir kız var, tombalak ama güzelce. Beyaz ipekten bir bluz giymiş. Beyazı da sevmiyoruz filmde.

Teknik olarak ışıkların karşısında uygun bir renk değil. Setçilere dönüp, ‘Şunun boynuna bir eşarp takın da bara koyun’ dedim. O kız Fatma Girik’ti. Bu bizim tatsız ve insanlık dışı bir alışkanlığımızdı o günlerde.

Hem işimde, hem özel hayatımda kadın starım hep Fatma Girik’ti.

Figüranlık için gelenleri sıraya dizerdik, karpuz ya da domates alır gibi seçerdik. Fatma’nın annesi Münevver Hanım da figüranlık yapardı. Atıf Yılmaz o sabah Fatma ile annesini elemiş.

Bir tramvay parasıyla çıktıkları Mecidiyeköy’den Sultanahmet’e tabanvayla dönmüşler ağlaya ağlaya. Fatma bizim sete geldiğinde 13-14 yaşlarındaydı, ama biraz erken gelişmişti.

O sıralar Muhterem Nur’la aramızda yakınlaşma vardı. Sonra ‘Murada Ereceğiz’in setinde Fatma ile ilk kesişmeler başladı. 1959’da birlikte olmaya başladığımızda Fatma 16, ben 38 yaşındaydım. Hem işimde, hem özel hayatımda kadın starım hep Fatma Girik’ti."