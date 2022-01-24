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Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürüldü' iddiasına açıklama

Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürüldü' iddiasına açıklama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürüldüğü" iddialarının gerçekle ilgisi bulunmadığını açıkladı.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylığı için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teklif götürdüğü iddiasını yalanladı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce ne demişti?
Ankara’da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan Muharrem İnce, ’’Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş’’ açıklamasını yapmıştı.

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