BIST 1.996
DOLAR 13,41
EURO 15,19
ALTIN 792,88
HABER /  DÜNYA

ABD Japonya tatbikatı sonrası Çin'den bugüne kadarki en büyük ihlal!

ABD Japonya tatbikatı sonrası Çin'den bugüne kadarki en büyük ihlal!

TAYVAN Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin’e ait 39 savaş uçağının güneybatı Tayvan hava savunma teşhis bölgesine (ADIZ) girdiğini duyurdu. ABD ve Japon donanması ve hava kuvvetleri cumartesi günü Filipinler denizinde büyük katılımlı tatbikat gerçekleştirmişti.

Abone ol

Tayvan Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Çin hava kuvvetlerine ait 39 savaş uçağının Tayvan’ın ADIZ bölgesine girdiğini belirterek Tayvan ordusunun karşılığında radyo uyarıları verdiğini ve hava savunma füze sistemlerinin konuşlandırıldığını ifade etti. Bakanlık bunun bugüne kadar en büyük ihlal olduğunu vurguladı. ABD ve Japon donanması dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamada, Çin Doğu Denizi’nin batısında Japonya ve Filipinler arasında Tayvan’ın da bulunduğu Filipinler Denizi’nde 17 -22 Ocak tarihlerinde ortaklaşa tatbikat yaptıklarını belirtti.

İki ülkenin donanmasının katıldığı geniş çaplı tatbikatta ABD’den 10 savaş gemisinin yanı sıra Vinson ve Lincoln uçak gemileri de katıldı. Japonya Sahil Güvenlik yetkilileri yaptığı açıklamada “Japonya-ABD İttifakının etkin caydırıcılık ve müdahale kabiliyetini güçlendirmek için Okinawa'nın güneyinde, uçak gemisi USS Carl Vinson ve USS Abraham Lincoln dahil olmak üzere on ABD Donanması gemisiyle ikili bir tatbikat gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan: Bebekler bile bedelini ödüyor
Ali Babacan: Bebekler bile bedelini ödüyor
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Hayırsever İş adamı Cahit Eftekin şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi
Hayırsever İş adamı Cahit Eftekin şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi
AK Parti teşkilatlarından Sedef Kabaş ve programdaki Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusu
AK Parti teşkilatlarından Sedef Kabaş ve programdaki Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusu
Akdeniz'de 6,4 deprem sonrası Antalya'da korkutan görüntü! S.O.S veriyor: Acil tamir yapılmalı
Akdeniz'de 6,4 deprem sonrası Antalya'da korkutan görüntü! S.O.S veriyor: Acil tamir yapılmalı
Rusya Ukrayna savaşı! Amerika ülkeyi terkedin dedi NATO'dan son dakika kararı
Rusya Ukrayna savaşı! Amerika ülkeyi terkedin dedi NATO'dan son dakika kararı
Bakan Koca 'Dünyada ilk olacak' diye duyurmuştu! Çalışma başladı
Bakan Koca 'Dünyada ilk olacak' diye duyurmuştu! Çalışma başladı
Adana'da her gece 3'er kişi sopalarla nöbet tutuyor! 'Yazıktır, günahtır' deyip mahalleli isyan etti
Adana'da her gece 3'er kişi sopalarla nöbet tutuyor! 'Yazıktır, günahtır' deyip mahalleli isyan etti
Prof. Dr. Ömer Özkan: Asiye çarşamba ya da perşembe taburcu olacak
Prof. Dr. Ömer Özkan: Asiye çarşamba ya da perşembe taburcu olacak
Eczanelerde ilaç sıkıntısı büyüdü: Antibiyotikten çocuk şurubuna kadar yok!
Eczanelerde ilaç sıkıntısı büyüdü: Antibiyotikten çocuk şurubuna kadar yok!