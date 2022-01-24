Hayırsever İş adamı Cahit Eftekin şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi

Van Dernekler Federasyonu (VAN-FED) Başkan Yardımcısı Cahit Eftekin, 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Abone ol

İstanbul’da özel bir restoranda verilen kahvaltıya şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve yönetimi de katıldı.

VAN-FED Başkan Yardımcısı Cahit Eftekin yaptığı açıklamada, Vanlılar olarak şehit ve gazi yakınlarını asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Eftekin, şehit ve gazi yakınlarına her zaman destek olacaklarını belirterek, “Amacımız onlarla dayanışma. Güzellikler nasıl paylaştıkça artıyorsa acılarda aynı şekilde azalır. FETÖ’nün hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlarımıza tekrardan Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın.” diye konuştu.

"Bizleri hiç yalnız bırakmadılar"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise başta Cahit Eftekin olmak üzere Vanlılardan her zaman ilgi gördüklerini belirterek, “Sağolsunlar, bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Sürekli arayıp bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Çok mutlu olduk.” İfadelerini kullandı.