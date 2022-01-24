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Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri için flaş açıklama

Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri için flaş açıklama

Emeklilerin beklediği emekli maaşı için fark tutarı ödeme tarihleri için son dakika açıklaması geldi. Aylıklarında fark ödemesi bekleyenler 27 Ocak'ta hesaplarına bakabilir.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki milyonu aşkın emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları için ödemelerin 27 Ocak'ta yapılacağını duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıüı, Harp ve Vazife Malullerine Yapılacak 2021 Yılı Ek Ödemeleri ile Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Aylık farklarıyla ilgili bakanlıktan açıklamada 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödeneceği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, aylıklarını her ay alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilirken aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlar için ise:

Emekli maaşı fark ödeme tarihleri

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

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