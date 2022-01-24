Mehmet Dinçerler aslen nereli ailesi kimdir? Hadise ile aralarında kaç yaş fark var?

Hadise'ye evlenme teklif eden ve aşklarını dolu dizgin yaşayan Mehmet Dinçerler merak konusu oldu. Kardeşinin düğününe Hadise ile katılan Mehmet Dinçerler ünlü kahve markası Gloria Jean's'in Türkiye CEO'su babası ise Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'dir. Aslen Gaziantepli olan Mehmet Dinçerler 34 yaşında. Hadise ile arasında 3 yaş fark var. Peki Mehmet Dinçerler annesi kim, kaç kardeşler? İşte Mehmet Dinçerler ailesi

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Hadise ile bir süredir dillere destan bir aşk yaşayan Mehmet Dinçerler yüzüğü taktı ve Hadise'ye evlenme teklifi etti. 3 milyon değerinde yüzüğü ile evlilik haberinin sosyal medyada paylaşan Hadise'nin müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ve ailesi merak konusu oldu. Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününe katılan Hadise aileye girdi bile. Bu güzel gelişmelerin ardından Mehmet Dinçeler'in hayatı, ailesi ve serveti merak konusu oldu. 34 yaşında olan Mehmet Dinçerler aslen Gaziantepli. Ünlü kahve markası Gloria Jean's'in Türkiye CEO'su babası ise Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'dir. Peki Mehmet Dinçerler annesi kim, kaç kardeşler? İşte Mehmet Dinçerler ailesi

Mehmet Dinçerler kimdir: Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir. Mehmet Dinçerler 34 yaşında ve Oğlak burcudur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.