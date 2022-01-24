Hem korkuyu hem heyecanı aynı anda yaşadılar! Mucize oldu: İlk duyduğumda konuşamadım

İSTANBUL’da yaşayan Elif ve Emre Kaş çifti bebek sahibi olabilmek için yaklaşık 6 yıl mücadele verdi. Doğuştan çift rahmi olan ve gebelikleri düşükle sonuçlanan genç kadın, kişiye özel tüp bebek tedavisi ile hamile kaldı. Genç çift kontrol için gittiği hastanede iki rahimde ayrı gebelikler oluştuğunu öğrendi. Biri doğal yolla diğeri ise tüp bebek tedavisinin ardından yaşama tutunan ikizler, sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı.

Abone ol

İstanbul’da 2015 yılında dünya evine giren Elif (30) ve Emre Kaş (31) çifti, evlendikten sonra vakit kaybetmeden bebek sahibi olmak istedi. Anne-baba olmak isteyen genç çift, evliliklerinin birinci yılında doğal yolla gebelik oluşmayınca doktora başvurdu. 6 yıl içinde 3 kez aşılama 2 kez de tüp bebek tedavisi gören çiftin doğal yollarla oluşan gebeliği de düşükle sonuçlandı. Bebek sahibi olabilmek için yılmayan, çocuk arzusundan vazgeçmeyen genç çift, yıllar sonra müjdeli haberi aldı. Kontrollerde Elif Kaş’ın rahminin doğuştan çift boynuzlu (bikornuat uterus) olduğu da ortaya çıktı.



Bebeğin gelişimini öğrenmek için heyecanla doktor yolunu tutan çift, duydukları karşısında şoke oldu. Genç kadın, tek embriyo transfer edilmesine rağmen iki rahminde de ayrı gebelik oluştuğunu öğrendi. Bebeklerden biri tüp bebek tedavisi sonucu oluşmuşken diğer rahimde gelişen bebek aynı zamanlamayla doğal yollarla oluşmuştu. İkiz bebekleri olacaklarını öğrenen çift, hem korkuyu hem de mutluluğu aynı anda yaşadı. Yakın takip gerektiren zorlu gebelik sürecinin ardından Elif-Emre Kaş çifti, mucize olayın kahramanı ikizleri Muhammed Tuğra ve Lale Hüma’yı 6 ay önce sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Anne Elif Kaş, duygularını “Mucizeler çok şükür kucağımızda” sözleriyle ifade etti.







"Bir beklerken iki bebek gördük"

Hamile olduğunu öğrendiğinde hem mutlu olduğunu hem de çok heyecanlandığını söyleyen anne Elif Kaş, “Bir beklerken iki bebek gördük. Daha önce çift rahim görmüşlerdi, şekil bozukluğu olarak görmüşlerdi ama kesin bir sonuç söylenmemişti. Hamile kaldıktan sonra çift rahim olduğu daha net anlaşıldı. Biri sağda biri solda ayrı ayrı tutunmuşlardı. Kimse beklemiyordu çok şükür sağ salim kucağımıza aldık” ifadelerini kullandı.



"Mucizeler oluyor"

Yaşadığı diğer düşük gebeliklerin ardından bu hamileliğinde korkularının devam ettiğini belirten anne Kaş, “Diğer düşüklerim olduktan sonra bu hamileliğimde çok korkmuştum. Her kontrole gittiğimde acaba yaşıyorlar mı? Kalpleri durmuş mu? Biri duruyor, biri düşmüş mü? Hep bu korkuyla gittim ama hep sağlıklı gördüm yine de eve geldiğimde içime bir korku düşüyordu. Doktorum bu şekilde 9 ayın geçmeyeceğini, kendimi strese sokmamam gerektiğini, hamilelerin tadını çıkarmam gerektiğini söyledi. Ben de öyle yaptım olumsuz hiçbir şey düşünmedim. Kimse umudunu kaybetmesin dedim. Mucizeler oluyor. Çok şükür ikizlerimiz kucağımızda” diye konuştu.







"Mutlu son olduktan sonra iyi ki denemişim ve vazgeçmemişim demiştir"

“Onlar ağlıyor ben ağlıyorum, gülüyorlar gülüyorum, onlarla her duygularını yaşıyorum” diyen anne Elif Kaş, “Ne olursa olsun çok başka bir duygu. Tarif etmesi çok zor. Onlar benim her şeyim yemeğim, suyum oldu. Kendimi onlara adadım. Yeter ki iyi ve sağlıklı olsunlar. Çok şükür Allah bize iki tane nasip etti. Allah isteyen herkese nasip etsin. Olmaz diyip kimse vazgeçmesin. Umudunu kaybedenlere yaşadıklarımı anlatıyorum. Benim de böyle bebeklerim olacağı aklıma gelmezdi. İkiz çocuklarım olsun çok istiyordum. Aklıma ikiz çocuklarım olacağı gelmezdi. Ameliyathanedeki sancımla bile hep dua ettim. Bu yolda maddi manevi çok uğraşıyorsunuz. Özellikle manevi olarak çok yıpranıyorsunuz. Bıraktım dediğiniz yerde bile belki şimdi olur diyorsunuz. Mutlu son olduktan sonra iyi ki denemişim ve vazgeçmemişim demiştir.” dedi.



"İlk duyduğumda kitlendim ve konuşamadım"

Elif Kaş, “Kendimi 2 kat güçlü hissediyorum. Onlara bakarken bile daha cesaret alıyorum. Ben de yapabilirim, onlara daha iyi gelecek sağlayabilirim diyorum. Birine değil de ikisine birden nasıl yeterim diye düşünüyorum” dedi. 31 yaşındaki baba Emre Kaş, hamilelik haberini ilk öğrendiklerinde çok sevindiklerine dikkat çekerek, “Transfer olduktan sonra eşimin gebe olduğunu öğrendik ve çok sevindik. İlk duyduğumda kitlendim ve konuşamadım. Kontrollere gittiğimiz zaman ikiz olduğunu öğrendik ve daha çok mutlu olduk. Aynı zamanda endişeye kapıldık çünkü iki defa düşük yaşanmıştı. Erken doğum riski de bizi korkutuyordu” dedi.







"Bana ‘baba olunca anlarsın’ derlerdi"

Tüm zorlu süreçlerin atlatıldığını belirten baba Kaş, “Bu süreçleri atlattık ve bebeklerimizi kucağımıza aldık. Birinin normal birinin tüp bebek olması da ayrı bir mucize oldu. Bana ‘baba olunca anlarsın’ derlerdi. Gerçekten de öyleymiş, bu duyguyu baba olmadan anlayamazsınız. Çok farklı bir duygu ve ağır bir sorumluluk” diye konuştu. Kaş çiftine, kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulayan Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Lale Susan Karakış, çift rahim anomalisinde ikiz gebeliklerin riskli olduğuna dikkat çekti.



"Şansımız yaver gitti ve sağlıklı ikizlerimize kavuştuk"

Karakış, “Çift rahmi olan hastalarda kısırlık büyük bir problem olmasa bile gebelik sırasında erken düşük oranları ve erken doğum oranları daha fazla oluyor. İkiz gebelik de bu risklerin görülme olasılığını artırıyor. Bu nedenle tek embriyo transferi ile ilerledik ancak yaptığımız transfer sonrası elde ettiğimiz gebelik muayenesinde tek kese beklerken iki kese olduğunu gördük. Gebelik elde ettiğimiz için sevindik ancak korktuğumuz da başımıza geldi. Hem düşük hem de erken doğum riski olduğu için yakın takip yaptık. Şansımız yaver gitti ve sağlıklı ikizlerimize kavuştuk” ifadelerini kullandı. Birçok kadının farkında bile olmadığı, hiçbir belirti göstermeyen bazı doğumsal anomalilere sahip olduğunu hatırlatan Op. Dr. Karakış, “Bu durum kısırlık olmayan kişilerde yüzde 5 oranında görülüyor, kısırlık problemi olan çiftlerde ise görülme olasılığı yüzde 8. Rahim anomalisi tek başına kısırlık için bir risk faktörü değil. Daha çok gebelik komplikasyonları; erken doğum, doğum sonrası kanama, düşük gibi riskleri artırıyor” dedi.