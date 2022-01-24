Fatma Girik son hali nasıldı, Fatma Girik gençlik hallerine bakın

Yeşilçam'ın en ünlü isimlerinden, 80'den fazla filme imza atan. Söz Fato'da programı ile reyting rekoru kıran Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda olan Fatma Girik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Peki eşi Memduh Ün'ün ölümü ile sarsılmıştı. Peki kimdir Fatma Girik, kaç kere evlendi, çocuğu var mı? Fatma Girik son hali nasıldı?

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Yeşilçam'ın duayen ismi Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Girik ölümü ile başka sanat dünyası olmak üzere, sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir yoğun bakımda olan ve yazın yazın göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konulan Fatma Girik'in hayatı da merak konusu oldu. Söz Fato'da programı ile reytingler kıran, 80'den fazla sinema filminde rol alan Fatma Girik, Memduh Ün ile evli değildi, hayat arkadaşlığı yapan çiftin yıllara meydan okumuştu. 2015 yılında eşi Memdun Ün'ün ölümü ile sarsılmıştı. Peki Fatma Girik'in çocuğu var mı, kaç kere evlendi?

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu.

Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için Keskin şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, yazın göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alınmış, beş gün hastanede kalmıştı.

Fatma Girik kimdir:

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

Memdun Ün Fatma Girik evli mi: 57 yıldır sinema sanatçısı 'le birlikte olan Memduh Ün ile Fatma Girik hiç evlenmedi. Memduh Ün, 1969 yılında ayrı yaşamaya başladığı eşinden hiçbir zaman boşanmadı.

2015 yılında vefat eden Memduh Ün ile Fatma Girik hiç evlenmedi çünkü Memduh Ün başkası ile evliydi, karısı intihar eder diye hiç boşanmadı.

Memduh Ün geçmişte verdiği bir röportajında gerçek eşi ve Fatma Girik'e olan aşkıyla ilgili şunları söylemişti:

Bütün dostlarım, “Neden boşanmıyorsun?” diye soruyorlar, eşim ayrılmanın lafını bile ettirmedi kimseye. "Evliydim, 1949’da evlenmiştim. 1969’da artık eşimle tüm diyalog bitmişti; evden ayrıldım, ve bir daha eve dönmedim. Bütün dostlarım, “Neden boşanmıyorsun?” diye soruyorlar, eşim ayrılmanın lafını bile ettirmedi kimseye.

69’dan sonra birbirimizi hiç görmedik. Ama bütün bakımıyla, ihtiyaçlarıyla maddi olarak ilgilendim, iyi yaşamasını sağladım. 60’lardan bugüne en büyük destekçim olan Fatma Girik’le zamanla daha da çok bağlanan, birbirine güvenen bir ikili olduk.

Beraberlikler tavizsiz olmuyor, ben biraz geçimsiz bir insanım. Fatma ise çok verici. Beni tolore ediyor. İşin sırlarından biri de ikimizin aynı mesleğe aşık olması..."

Memdun Ün gerçek karısı kimdir: Memduh Ün'ün boşanmadığı gerçek eşinin adı Cahide Şen. Sağlığında Milliyet Sanat dergisinden Agah Öztunç'a konuşan Memduh Ün eski eşiyle ilgili bir de sırrını paylaşmıştı:

"'Ayrılırsan ‘İntihar ederim’ diyor. Edebilir, o yüzden boşanmadım.”

Fatma Girik ve Memduh Ün aşkı: Memduh Ün, Fatma Girik'le tanışma hikayesini ise şöyle anlatmıştı:

"Bir filmimin sahnesi bir barda çekilecekti. Sabah figüran istedim, akşam geldiler. Aralarında bir kız var, tombalak ama güzelce. Beyaz ipekten bir bluz giymiş. Beyazı da sevmiyoruz filmde.

Teknik olarak ışıkların karşısında uygun bir renk değil. Setçilere dönüp, ‘Şunun boynuna bir eşarp takın da bara koyun’ dedim. O kız Fatma Girik’ti. Bu bizim tatsız ve insanlık dışı bir alışkanlığımızdı o günlerde.

Hem işimde, hem özel hayatımda kadın starım hep Fatma Girik’ti.

Figüranlık için gelenleri sıraya dizerdik, karpuz ya da domates alır gibi seçerdik. Fatma’nın annesi Münevver Hanım da figüranlık yapardı. Atıf Yılmaz o sabah Fatma ile annesini elemiş.

Bir tramvay parasıyla çıktıkları Mecidiyeköy’den Sultanahmet’e tabanvayla dönmüşler ağlaya ağlaya. Fatma bizim sete geldiğinde 13-14 yaşlarındaydı, ama biraz erken gelişmişti.

O sıralar Muhterem Nur’la aramızda yakınlaşma vardı. Sonra ‘Murada Ereceğiz’in setinde Fatma ile ilk kesişmeler başladı. 1959’da birlikte olmaya başladığımızda Fatma 16, ben 38 yaşındaydım. Hem işimde, hem özel hayatımda kadın starım hep Fatma Girik’ti."