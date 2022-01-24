BIST 1.998
DOLAR 13,41
EURO 15,20
ALTIN 793,97
HABER /  GÜNCEL

Karnesi zayıf diye babası yerden yere vurdu! Aile Bakanlığı'ndan açıklama

Karnesi zayıf diye babası yerden yere vurdu! Aile Bakanlığı'ndan açıklama

Sosyal medyada bir çocuğa karnesi zayıf diye babası tarafından ağır şiddete maruz kaldığı video tepki çekmişti. Yetkili kurumlara çağrı yapılmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklama yaparak görüntülerin Irak'ta gerçekleştiğini duyurdu.

Abone ol

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı açıklamada "Sosyal medyada gündem olan “bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı” görüntülerin Türkiye’de değil Irak’ta gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu ve benzeri görüntülerin yayılmaması için kamuoyunu hassasiyete davet ediyoruz." dedi.

Sosyal medyada video "Alanya'da olduğu iddia edilen olayda, "iddiaya göre karnesi zayıf" olan çocuğu, babası acımasız şekilde dövüyor." açıklamasıyla dolaşıma girmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İrem Derici kar yağışı sebebiyle yolda kaldı isyan etti
İrem Derici kar yağışı sebebiyle yolda kaldı isyan etti
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Fatma Girik son hali nasıldı, Fatma Girik gençlik hallerine bakın
Fatma Girik son hali nasıldı, Fatma Girik gençlik hallerine bakın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 3 usta gemici, Darphaneye 52 işçi alınacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 3 usta gemici, Darphaneye 52 işçi alınacak
Elazığ deprem konutlarının yüzde 90’ı tamamlandı evler 5 yıldızlı otel gibi
Elazığ deprem konutlarının yüzde 90’ı tamamlandı evler 5 yıldızlı otel gibi
Fatma Girik evlilikleri kaç kere evlendi hiç çocuğu var mı? Memdün Ün ile neden evlenmedi?
Fatma Girik evlilikleri kaç kere evlendi hiç çocuğu var mı? Memdün Ün ile neden evlenmedi?
Fatma Girik hiç evlendi mi çocuğu var mı? Memduh Ün ile neden evlenmedi?
Fatma Girik hiç evlendi mi çocuğu var mı? Memduh Ün ile neden evlenmedi?
Kar nedeniyle izinli sayılacaklar! Açıklama geldi
Kar nedeniyle izinli sayılacaklar! Açıklama geldi
Fatma Girik çocuğu var mı Memduh Ün ile evlendi mi?
Fatma Girik çocuğu var mı Memduh Ün ile evlendi mi?
İstanbul'da buzlanan yolda 50 metre kayan araç dereye uçtu! Baba oğul hastanelik oldu
İstanbul'da buzlanan yolda 50 metre kayan araç dereye uçtu! Baba oğul hastanelik oldu