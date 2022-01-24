Bolu Dağı D100 İstanbul Ankara yolu açıldı mı? Karayollarından son dakika haberi

İSTANBUL - Ankara D100 yolu yoğun kar yağışı sebebiyle kapanmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden son dakika haberi geldi. Karayolları D100 yolunun her iki yönde de açıldığını duyurdu.

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Yurdu felç eden kar yağışı Türkiye'nin ana arterini de ulaşıma kapatmıştı. D100 yolu Ankara - İstanbul yolu her iki yönden de trafiğe kapanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz" demişti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden saat 08.50'de son dakika haberi geldi. Karayolları "D100 Bolu Dağı Geçişi her iki istikamette tüm araçların trafiğine açılmıştır. Otoyol güzergâhında Ekiplerimiz çalışmaya devam etmektedir." mesajını paylaştı. Karayollarından gelen açıklamada TEM Otoyolu'nun ulaşıma açılması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bolu Dağı geçidi D100 yolunda trafik her iki yönlü olarak durmuştu. Yoğun kar yağışı sebebiyle araçların geçişine geceden beri izin verilmiyordu.