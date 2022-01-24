Mehmet Ali Çelebi istifa etti! CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne katılmıştı

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi, sağlık sorunlarından dolayı istifa ettiğini açıkladı.

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Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla istifa etti. Çelebi paylaşımında "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.



CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçilen Mehmet Ali Çelebi, 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etmişti. Çelebi, 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katılmıştı.

"Vekillikten de istifa et" CHP'den istifa ettikten sonra Çelebi "vekillikten de istifa et" çağrılarına "Milletvekilliğinden istifa et diyen seçmeni saygıyla karşılıyorum. Ancak CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. Hodri Meydan" diyerek yanıt vermişti.





Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984’de Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nden birincilikle mezun oldu. Kara Harp Okulu’nu dördüncülükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Makine Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı.