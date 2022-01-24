İçindeki sesi dinledi! İngiltere'den yola çıktı İstanbul'a ulaştı: Volkan gibi içimdeydi

Hac için İngiltere’den 1 Ağustos’ta yola çıkan Iraklı Adam Muhammed, İstanbul'un Silivri ilçesine ulaştı.

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Mukaddes topraklara ulaşmak üzere yürüyerek yollara düşen Adam Muhammed rotası boyunca ilerlemeyi sürdürüyor. Malzemelerini taşımak için kullandığı üç tekerlekli aracını iterek yürüyen Muhammed'e Sırbistan’da bulduğu köpek de eşlik ediyor. Mekke’ye Temmuz ayında varmayı hedefleyen Muhammed, İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Burdur, Antalya, Mersin ve Hatay üzerinden Suriye’ye geçecek. Muhammed, kutsal topraklara yolculuğunu AA muhabirine anlattı.



İngiltere'de 25 yıldır yaşayan Iraklı olduğunu belirten Muhammed, "Geçen sene 1 Ağustos'ta başladım yolculuğa, inşallah gelecek hacca yetişeceğim. Tüm yolculuğu yürüyerek inşallah. İçimde evimden tüm yolu yürüyerek Mekke'ye gidebileceğimi söyleyen bir ses vardı. Bu sesi yok sayamadım. Bir volkan gibi içimdeydi bu ses." dedi. Muhammed, iki ay boyunca bu yolculuğa hazırlandığını ve bir İngiliz kuruluşun kendisine yardım ettiğini sözlerine ekledi. Adam Muhammed’i internetten görüp eşlik etmeye karar verdiğini söyleyen Metin Ulukoç da gönüllü olarak iki günden beri yardımcı olduğunu söyledi.

Mehmet Dikme ise Tekirdağ-İstanbul arasında Muhammed’e destek olduğunu ifade etti