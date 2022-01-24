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İstanbul'da yoğun kar yağışı seferleri iptal ettirdi THY'nin iptal olan seferleri

İstanbul'da yoğun kar yağışı seferleri iptal ettirdi THY'nin iptal olan seferleri

İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken THY bir çok uçuşu iptal etti.

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Akşam saatlerinden etkisini arttıran yoğun kar yağışı hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 200 personelle yoğun çaba sarf ediyor. 

THY 36 seferi iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın 31 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan 24'ü dış hat 12'si iç hat olmak üzere toplam 36 seferi iptal etti. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Hava koşullarının operasyonlarımıza olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla tedbirler almaya devam ediyoruz. 24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz" açıklamasında bulundu. 

THY'nin iptal olan seferlerini öğrenmek için tıklayın

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