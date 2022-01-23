Bakan Koca 23 Ocak tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, 23 Ocak tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron'un kolay yayıldığına dikkat çekti yarı yıl tatili uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 23 Ocak Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 392 bin 281 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca'dan yarı yıl tatili uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" ifadelerini kullandı.