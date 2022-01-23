Oyuncu Bülent Şakrak annesini kaybetti

Ceyda Düvenci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Bülent Şakrak aldığı acı haberle yıkıldı. Bülent Şakrak’ın annesi Meral Şakrak hayata gözlerini yumdu.

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Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi Meral Şakrak hayatını kaybetti. Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci, acı kayıp sonrası paylaşımına "Canım Meral annem..." notunu düştü.

Son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan ve şimdilerde Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil'le birlikte rol aldığı 'Yaratılan' adlı dijital diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Bülent Şakrak, acı haberle yıkıldı.

Ünlü oyuncunun bir süredir Alzheimer hastası olan annesi Meral Şakrak bugün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Meral Şakrak’ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Acı haberin ardından sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden Meral Şakrak'ın fotoğrafını yayınlayan Ceyda Düvenci, paylaşımına "Canım Meral annem..." notunu düştü.

"Hep yuvamızın babaannesi olarak kalacaksın"

Ardından Ceyda Düvenci, bir de post paylaştı. Düvenci, paylaşımına; "Canım Meral annem… bugün veda ettin bize… ama hep yuvamızın babaannesi olarak kalacaksın. Gülen yüzün, sözlerin, tatlı huysuz hallerin hep bizimle… sevgilimin hayatıma kattığı en güzel kıymetsin sen… “canım erik, seni çok seviyorum…” annemizi yarın 24/02/2022 Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde 12.00’de kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnediyoruz" notunu düştü.