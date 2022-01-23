AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sedef Kabaş'a ilişkin 'nefret söylemi' paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete yatırım yapanlardır. Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline yatırım yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor."