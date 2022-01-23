CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Sedef Kabaş açıklaması bomba: Söylediği sözün belirli bir adresi yok

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepki çeken açıklamaları yaptığı televizyon programında hemen yanı başında yer alan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Sedef Kabaş’ın söylediği sözün belirli bir adresi yok… " dedi.

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Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Tele 1 ekranlarında CHP'li vekillerin de olduğu programda Kabaş'ın Erdoğan'ı eleştirirken kullandığı ifadeler büyük tepki çekti. Aynı yayında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Kabaş'a destek çıktı.

"Belirli bir adresi yok"

Erdoğdu, Kabaş'ı savunurken kullandığı sözler tartışma konusu oldu. Erdoğdu, Sedef Kabaş’ın söylediği sözün belirli bir adresi yok… Bizlere söylenen en ağır küfürlerde dahi mahkemeler kime söylendiği belli değil yani “matufiyet” yok diye beraat kararı veriyorlar… Bize ayrı hukuk mu var?" ifadelerine yer verdi.

Erdoğdu ayrıca Kabaş'ın tutuklanmasının ardından kararı eleştiren gazeteci Ayşenur Arslan ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerini retweet etti.

Sedef Kabaş ne demişti?

Tele1'de yayınlanan programda gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”