Mahmut Övür'den 'Sedef Kabaş' tepkisi: Bu yaptığını "muhalefet" diye yutturuyor

Sabah yazarı Mahmut Övür, Sedef Kabaş'ı yerden yere vurdu. "İmtiyazlı sınıftan sayıyor kendini. O günlerin geride kaldığını unutmuş ki hayâsızca hakaret ediyor. Bir de bu yaptığını "muhalefet" diye yutturuyor." ifadelerini kullanan Övür "Kabaş, o pespayeliği yaparken yanındaki gazeteci ve siyasetçilerin susması ve muhalefetin de hiç tepki vermemesi... İşte muhalefetin bir çıkmazı da burada saklı..." dedi.

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Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sabah yazarı Mahmut Övür, isimler değişse de bu klasik muhalefet tarzının 70 yıldır hiç değişmediğini söyledi ve "Halkın gönlünü kazanıp seçimlerde başarılı olmak yerine sürekli küfür ve hakaret üreten bir muhalefet var. O muhalefetin aydınları ve medyası da farklı değil. Bu yapı, her dönem var oldu." dedi.

Sedef Kabaş'ın Cem Yılmaz'ın son gösterisinde eleştirdiği "Batıcı" tiplerden biri olduğunu söyleyen Övür, "İmtiyazlı sınıftan sayıyor kendini. O günlerin geride kaldığını unutmuş ki hayâsızca hakaret ediyor. Bir de bu yaptığını "muhalefet" diye yutturuyor." ifadelerini kullandı. Övür yazısının devamında şunları kaleme aldı:

İyi de ortada Kabaş'ın yalan ve hakaret dışında ürettiği bir fikir mi var ki muhalefet diye ciddiye alalım. Halk bu tür bir muhalefeti ciddiye alsa, bugünkü CHP'nin oyları yerinde sayar mı?

Bu yüzden yaptığı ne gazeteciliktir ne de muhalefet etmektir. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dediği gibi yaptığı şey, "muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir".

Burada üzerinde durulması gereken bir nokta daha var: Kabaş, o pespayeliği yaparken yanındaki gazeteci ve siyasetçilerin susması ve muhalefetin de hiç tepki vermemesi... İşte muhalefetin bir çıkmazı da burada saklı... Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Kabaşlara destek veren, alınlarından öpen, seçimleri ve sistemi gayri meşru ilan eden, helalleşme deyip İslam'ı Ortaçağ zihniyeti gören bir muhalefet blokunun Türkiye'de iktidar olma şansı var mı?

Mahmut Övür'ün yazısının tamamını okumak için tıklayın