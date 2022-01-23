İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

İstanbul Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü şarapole yuvarlandı. Henüz kazanın neden olduğu belirlenemezken, yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

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TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Otobüste 20'nin üzerinde yolcu olduğu öğrenildi.

Kazada şoför ve 2 yolcu hayatını kaybederken, 9 yolcu yaralandı. Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle maalesef kaza haberleri art arda geliyor

Tokat'ta otobüs kazası

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Çalkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 5 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar, bölgedeki çevre hastanelere yönlendirildi.

Merzifon'da 30 yaralı

Çorum - Amasya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1’i çocuk, 30 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çorum-Amasya karayolu Merzifon ilçesinde meydana geldi. Adıyaman Ünal firmasına ait Emrah K. idaresindeki 02 ABN 632 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otobüsün camlarının patladığı kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.