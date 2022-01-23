Sedef Kabaş'ın olay tweeti 15 Temmuz'dan bir kaç ay önce atmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretiyle gündeme gelen Sedef Kabaş'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç ay önce attığı tweeti paylaşan Mücahit Birinci, "Suçtur, bu terbiyesizin muhakkak FETÖ bağı araştırılmalı." dedi.

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Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözleri gündemdeki yerini korurken, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Kabaş'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir kaç ay önce attığı tweeti paylaştı.

Sedef Kabaş ne demişti?

Tele1'de yayınlanan programda gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”

Sedef Kabaş tutuklandı

Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kabaş'ın hakimlik ifadesi

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Kabaş, ifadesinde, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim, toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim." dedi.

Kabaş'ın avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan hakimlik, şüpheli "Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım..." şeklinde savunmada bulunmuşsa da dosyadaki video kaydına göre hakimlikçe aksi yönde kanaat oluştuğunu, eylemin TV programında gerçekleşmiş olması nedeniyle suçun "nitelikli hali" kapsamına girdiğini belirtti.

Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı hususlarını göz önünde bulunduran hakimlik, Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

CHP milletvekilleri adliyeye geldi

Bu arada, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Özgür Karabat, Turan Aydoğan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kabaş'ın işlemleri sürerken İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, tutuklama kararının ardından CHP'lilerle birlikte adliyenin karşısındaki meydanda yaptığı açıklamada, "Umarım adalet en kısa zamanda bu yanlışından döner." dedi.

Sedef Kabaş, adliyedeki işlemlerin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.