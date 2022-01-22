Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Suçlamayı kabul etmiyorum'

Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı.

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Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kabaş'ı Üsküdar'daki otelde gözaltına aldı.

Ekiplerce, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verdiği talimat üzerine emniyete götürülen Kabaş'ın buradaki işlemleri tamamlandı.

Kabaş, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü. Sedef Kabaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüphelinin katıldığı televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf etmiş olduğu söz ve beyanların; içeriği, niteliği, vasıf ve mahiyetinin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici mahiyette olduğu kaydedildi.

Bu suretle şüphelinin üzerine atılı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ifade edilen yazıda, Kabaş'ın sarf ettiği söz ve beyanlarının niteliği, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

Kabaş'ın hakimlik ifadesi

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Kabaş, ifadesinde, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim, toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim." dedi.

Kabaş'ın avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan hakimlik, şüpheli "Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım..." şeklinde savunmada bulunmuşsa da dosyadaki video kaydına göre hakimlikçe aksi yönde kanaat oluştuğunu, eylemin TV programında gerçekleşmiş olması nedeniyle suçun "nitelikli hali" kapsamına girdiğini belirtti.

Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında, kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı hususlarını göz önünde bulunduran hakimlik, Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına hükmetti.