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MHP lideri Bahçeli'den Sedef Kabaş'a çok sert kelepçe tepkisi

MHP lideri Bahçeli'den Sedef Kabaş'a çok sert kelepçe tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden Sedef Kabaş'a çok sert sözlerle yüklendi. Bahçeli ayrıca Kabaş'ın 'Kelepçe' oyununa da tepki gösterdi.

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‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sedef Kabaş hakkında açıklamada bulundu. Kabaş'ın hakaret dolu sözlerini sert bir şekilde kınayan Bahçeli, Kabaş'ın kelepçe' oyununu da unutmadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

'Tetikçi bir gazeteci...'
Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür.

Zillet bir tiyatro'
Elbette kötü söz bumerang gibidir, eninde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahlaken de mahkûm edecektir. Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur.

Demokrasi saygı ve tahammül sistemidir. Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır.

'Faşizan sözleri kınıyorum'
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum.

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