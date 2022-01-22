BIST 2.011
DOLAR 13,47
EURO 15,27
ALTIN 793,59
HABER /  POLİTİKA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, Sedef Kabaş'a kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, Sedef Kabaş'a kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.

Abone ol

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hakaret, ifade özgürlüğü değildir, özgürlük değildir; bir suçtur. Hakaret içeren hiçbir söze müsamaha gösterilemez ve hakaret hoş görülemez. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan son derece ağır imalar içeren seviyesiz açıklamaları, bu açıklamaları yapanları ve bu hakarete karşı tavır almak yerine destek çıkanları kınıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi!
Balıkesir'de korkutan deprem: İstanbul'da da hissedildi!
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
İstanbul için acil uyarı! Vali Yerlikaya İstanbullulara seslendi
İstanbul için acil uyarı! Vali Yerlikaya İstanbullulara seslendi
Televizyon dizileri sağlıkta şiddeti körüklüyor
Televizyon dizileri sağlıkta şiddeti körüklüyor
MHP lideri Bahçeli'den Sedef Kabaş'a çok sert kelepçe tepkisi
MHP lideri Bahçeli'den Sedef Kabaş'a çok sert kelepçe tepkisi
Sezen Aksu'dan ilk açıklama geldi: Yazmaya devam edeceğim
Sezen Aksu'dan ilk açıklama geldi: Yazmaya devam edeceğim
THY Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 31 uçuşu iptal etti
THY Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 31 uçuşu iptal etti
Maske Kimsin Sen Kuzgun Erkan Koçak Köstengil mi Çukur detayı ele verdi
Maske Kimsin Sen Kuzgun Erkan Koçak Köstengil mi Çukur detayı ele verdi
Maske Kimsin Sen Ördek kim Aslı Bekiroğlu mu maskesi ifşa oldu
Maske Kimsin Sen Ördek kim Aslı Bekiroğlu mu maskesi ifşa oldu
Türkiye 22 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 22 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu