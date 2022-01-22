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Maske Kimsin Sen Ördek kim Aslı Bekiroğlu mu maskesi ifşa oldu

Maske Kimsin Sen Ördek kim Aslı Bekiroğlu mu maskesi ifşa oldu

FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük ses getiren yarışma ve eğlence programı Maske Kim Sen'in ünlü yarışmacıları merak konusu oldu. Her hafta performansı ile jüriden ve seyirciden tam not alan maskelerden biri de ördek oldu. Peki Maske Kimsin Sen ördek kim Aslı Bekiroğlu mı? Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, başarıları...

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FOX TV'de 1 Ocak'ta başlayan ve formatı ile daha ilk bölümden ses getiren Maske Kimsin Sen tüm heyecanı ile devam ediyor. Birbirinden ünlü isimlerin maske giyerek şarkı söylediği ve ipuçları ile kendini tanıttığı Maske Kimsin Sen juri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol oturuyor. Peki Tansel Öngel'in sunumu üstlendiği Maske Kimsin Sen Ördek Aslı Bekiroğlu mı?

Ördek maskesinin altında hangi ünlü var henüz belli olmadı ama sosyal medya kullanıcıları ördek maskesinin altında Aslı Bekiroğlu olduğunu ifşa etti bile.

Aslı Bekiroğlu kimdir: Aslı Bekiroğlu 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır. Aynı zamanda müzikle de ilgilenen Bekiroğlu’nun youtube’ta renkli ses tonuyla seslendirdiği şarkılar beğeniliyor.

2013: Beni Böyle Sev (Ayça)

2015: Adı Mutluluk (Sera Yüksel)

2016: Gülümse Yeter (Yasemin Özdemir)

2016: İkimizin Yerine (Film)

2017: Yol Arkadaşım (Film)

2018: Dudullu Postası (Betül)

2018- 2019: Jet Sosyete (Melike Şahin)

2019: Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan Yılmaz)

2021: Yetiş Zeynep (Zeynep)

2021: Aşkım Bahardı

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