CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sedef Kabaş ve Sezen Aksu'ya destek verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dini değerleri hedef alan Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'ın Başkan Erdoğan ve cumhurbaşkanlığına hakaret içeren sözlerini savundu.

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Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Sedef Kabaş ve Sezen Aksu'nun büyük tepki çeken sözlerini savundu.

Sedef Kabaş ve Sezen Aksu'nun hakaretlerini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, açıklamasında, ''Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir.'' ifadelerini kullandı.