BIST 2.011
DOLAR 13,47
EURO 15,27
ALTIN 793,59
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'ndan dışarı çıkmayın uyarısı

Ekrem İmamoğlu'ndan dışarı çıkmayın uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kar yağışı nedeniyle İstanbullular'a çağrı yaparak araçla dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Abone ol

İstanbul'da yağışlı havanın birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirten İBB Başkanı İmamoğlu, “Birkaç gün daha sürecek yağışlı havada vatandaşlarımızı bireysel araçlarıyla dışarı çıkmamaya ve tedbirli olmaya davet ediyorum” uyarısında bulundu.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisini gösterdiği İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir uyarı geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kar yağışı sebebiyle İBB, ilçe belediyelerimiz ve tüm kamu kurumlarımız ortak çalışma halinde teyakkuzda, şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Birkaç gün daha sürecek yağışlı havada vatandaşlarımızı bireysel araçlarıyla dışarı çıkmamaya ve tedbirli olmaya davet ediyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'deki volkanlar harekete geçti mi? Bakan Dönmez açıkladı
Türkiye'deki volkanlar harekete geçti mi? Bakan Dönmez açıkladı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Balıkesir'de eski eltisi çocuklarını kuyuya atıp birini öldürdü! Anne Elif kocası tarafından öldürüldü
Balıkesir'de eski eltisi çocuklarını kuyuya atıp birini öldürdü! Anne Elif kocası tarafından öldürüldü
Maske Kimsin Sen unicorn kim Doğa Rutkay mı ipuçları ele verdi
Maske Kimsin Sen unicorn kim Doğa Rutkay mı ipuçları ele verdi
AK Parti Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için harekete geçiyor! Her ilde suç duyurusu...
AK Parti Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için harekete geçiyor! Her ilde suç duyurusu...
Aşı kurallarını değiştirdiler Türkler aşısız sayılabilir!
Aşı kurallarını değiştirdiler Türkler aşısız sayılabilir!
Mustafa Şentop'tan Hasan Macit'e destek telefonu! Sekreter acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşmıştı
Mustafa Şentop'tan Hasan Macit'e destek telefonu! Sekreter acı çeken hastayı TikTok'ta paylaşmıştı
Köpek eğitim uzmanı uyardı: Saldırırsa sakın kaçmayın!
Köpek eğitim uzmanı uyardı: Saldırırsa sakın kaçmayın!
Siyasetçi ve hukukçu Prof. Dr. Uğur Alacakaptan hayatını kaybetti
Siyasetçi ve hukukçu Prof. Dr. Uğur Alacakaptan hayatını kaybetti
Türk SİHA'sı Ukrayna krizini karıştıracak! Akar'dan açıklama
Türk SİHA'sı Ukrayna krizini karıştıracak! Akar'dan açıklama