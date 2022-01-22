Ekrem İmamoğlu'ndan dışarı çıkmayın uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kar yağışı nedeniyle İstanbullular'a çağrı yaparak araçla dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Abone ol

İstanbul'da yağışlı havanın birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirten İBB Başkanı İmamoğlu, “Birkaç gün daha sürecek yağışlı havada vatandaşlarımızı bireysel araçlarıyla dışarı çıkmamaya ve tedbirli olmaya davet ediyorum” uyarısında bulundu.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisini gösterdiği İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir uyarı geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kar yağışı sebebiyle İBB, ilçe belediyelerimiz ve tüm kamu kurumlarımız ortak çalışma halinde teyakkuzda, şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Birkaç gün daha sürecek yağışlı havada vatandaşlarımızı bireysel araçlarıyla dışarı çıkmamaya ve tedbirli olmaya davet ediyorum.