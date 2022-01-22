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AK Parti Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için harekete geçiyor! Her ilde suç duyurusu...

AK Parti Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için harekete geçiyor! Her ilde suç duyurusu...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti teşkilatının, Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için her ilde suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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AK Parti teşkilatı, Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Kandemir, yazılı açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Konuştukça konuşuyor, konuştukça batıyorlar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz ve davranışlarının anlamını ve ağırlığını tartamıyorlar. Konuştukça konuşuyor, konuştukça batıyorlar. Karşımıza çıkan hep aynı zihniyet. Sadece suretler değişiyor. Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan ama bilmiyorlar ki arkasında bu millet var." değerlendirmesini yaptı.

"Kin ve nefretten gözleri de gönülleri de dilleri de kararıyor"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da paylaşımında, "CHP'nin fondaş medyası kara delik gibi. İçine girenlerin kin ve nefretten gözleri de gönülleri de dilleri de kararıyor. Biri hakaretler ediyor, 'duayen' geçinen de onu savunup tehditler savuruyor. Fanatizmden gözü dönmüşlüğün adına gazetecilik denemez." ifadelerini kullandı.

Allah bu milleti, sizin gibilerin eline düşürmesin!
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de Kabaş'a yönelik paylaşımında, "Şehirli, kültürlü, demokrat vesaire vesaire görünen bazılarının bilinç altı, kullandıkları ifadelerle böyle ortaya çıkıyor. Sadece 'haddini bil Sedef Kabaş' diyeceğim. Allah bu milleti, sizin gibilerin eline düşürmesin." değerlendirmesinde bulundu.

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