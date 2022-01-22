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Siyasetçi ve hukukçu Prof. Dr. Uğur Alacakaptan hayatını kaybetti

Siyasetçi ve hukukçu Prof. Dr. Uğur Alacakaptan hayatını kaybetti

Siyasetçi ve hukuk profesörü Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, 88 yaşında hayatını kaybetti.

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Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Alacakaptan'ın ölüm haberini İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, "Bir de babam öldüğünde bu denli üzgündüm. Kader çizgimin ressamı gitti. Prof. Dr. Uğur Alacakaptan’ı kaybettik. Yanında staj yaptığım, bildiklerimin başucu hocası ışıklar içinde uyu…" sözleriyle duyurdu.

Prof. Dr. Uğur Alacakaptan kimdir?
Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, 1934 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğmuş, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültede yaptığı doktorasını 1958 yılında tamamlayarak hukuk doktoru unvanını kazanmıştır. Türkiye Ceza Hukuku’nun hümanist doktrini savunan ekolünün önde gelen akademik simalarındandır.

Alacakaptan, 1958-1960 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine asistan olarak atanmış, doçentlik çalışmalarını yürütmek üzere 2 yıla yakın bir süre İtalya’nın Roma ve Perigua şehirlerinde kalmış, 1960 yılında doçent olmuş, 1967 yılına kadar doçent olarak görev yapmıştır. 1965 yılında Fakülte Profesörler Kurulu tarafından İngiltere’ye gönderilmiş, 1967 yılında profesörlük unvanını kazanarak Türkiye’nin en genç ceza hukuku profesörü unvanını kazanmıştır.

Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Kürsüsünde öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam etmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1968-70 yıllarında dekanlık görevini yürütmüş, 1968-71 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış; Ankara Polis Enstitüsü Yüksek Kısmı Öğretim Üyeliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeliği yapmış, 1974 yılında Ankara Üniversitesindeki görevinden ayrılarak aktif siyasete atılmıştır.

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